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Akyurt’ta yapılan fuar alanı inşaatı devam ediyor

Ankara valisi Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu Ankara Uluslararası Fuarcılık Ve Kongre Anonim Şirketi’nin 8 ortağının temsilcileri Akyurt’ta yapımı devam eden fuar inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Akyurt’ta yapılan fuar alanı inşaatı devam ediyor

Akyurt'ta yapımı devam eden, Başkent’in ekonomisi ve turizmine büyük katkı sağlayacak Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında Akyurt’ta fuar ve kongre merkezi inşaat alanında yapıldı. Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı toplantı öncesi şirketin 8 ortağının temsilcisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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FUAR ALANI İNŞAATININ BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİ ANA HEDEF

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi’nin 8 ortağını temsilen Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, ATO Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz ile Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Akyurt’ta inşaat alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Taraflar yaptıkları toplantıda, yapımı devam eden fuar ve kongre merkezinin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde karar aldı.

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