Akyurt'tan örnek davranış

Akyurt Belediyesi ilçede bulunan tüm esnafın dükkanlarını ücretsiz bir şekilde dezenfekte ederek, ilçe sakinlerine de ücretsiz el dezenfektanı dağıttı.

Yeni tip korona virüsünün ülkemizde de görülmeye başlanmasının ardından, yerel yönetimlerde tedbirlerini artırmaya başladı. Akyurt Belediyesi sınırları içerisinde bulunan halka açık yerleri dezenfekte ederek, ilçe sakinlerine ücretsiz el dezenfektanı dağıttı. İlçedeki esnafıda unutmaya belediye, sınırları içerisinde bulunan tüm esnafın dükkanlarını ücretsiz bir şekilde dezenfekte etti.

KAPI KAPI EL DEZENFEKTANI

Akyurt’ta korona virüsüne karşı alınan tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri virüsün yayılımını önlemek ve ilçe sakinlerinin sağlığını korumak için kapı kapı gezerek, ilçe sakinlerine el dezenfektanı dağıttı. Ücretsiz bir şekilde dağıtılan dezenfektanlar bir çok vatandaşın takdirini topladı.

İŞLETMELER VİRÜSLERDEN ARINDIRILDI

Yeni tip koronavirüsü’ne (COVİD-19)karşı alınan önlemler arasında ilçedeki esnaf da unutulmadı. İlçe sınırları arasında bulunan yüzlerce esnafın işletmeleri, özel temizleyicilerle dezenfekte edildi. Ekipler ara ara başa dönerek daha önce desenfekte ettiği işletmeleri tekrar ilaçlayarak virüs ve bakterilerden arındıracaklarını belirtti.

MARKET VE ECZANE İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

Tedbir amaçlı 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Akyurt Belediyesi 65 yaş ve üzeri, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan Akyurtluların market ve eczane ihtiyaçları için seferber oldu. Belediye sosyal medya hesaplarından konu ile alakalı şu paylaşımda bulundu, “Nereden istiyorlarsa oradan alarak ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz. Biz sahadayız. Siz lütfen evde kalın.”

PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR KAPATILDI

“Evde kal” ve “hayat eve sığar” uygulamalarına da destek veren belediye, ilçede bulunan tüm yeşil alan ve çocuk parklarınu kullanıma kapattı. Vatandaşlarına da ilçelerinden çıkmama uyarısında bulunarak, ilçe sakinlerinin olası ihtiyaçlarında belediye ekiplerinin yardıma hazır olduğunu bildirdi.

“BERABER BAŞARACAĞIZ”

Belediye Başkanı Hilal Ayık ise sosyal medya hesaplarından vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı. Ayık, şu ifadeleri kullandı, “İncitmeden, kırmadan, merhametle uyaracağız. Yıllarca onlar bize büyük bir şefkatle nasihat ettiler. Şimdi sıra bizde. Zor zamanlarda birliğimizdir bizi güçlü yapan. Yine bir olacağız, beraber başaracağız.”



Emrah Özcan/İLKSAYFFA