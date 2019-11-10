Akyurt’un kentsel dönüşümü Akyurtlularla yapılan toplantı ile başladı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın düzenlediği halka açık toplantıda kentsel dönüşümün gerekliliği, nasıl yapılacağı ve aşamaları anlatıldı.

Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ak Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş (GEDAŞ) Genel Müdürü Cengiz Erdem katılırken, kentsel dönüşüm uygulama alanında hak sahibi olan ve olmayan Akyurtlular büyük ilgi gösterdi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Akyurt halkına hitaben yaptığı konuşmada “Akyurt’un son 10-15 yılının gündemi olan Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşümü, bizim vaatlerimiz arasındaydı. Son zamanlarda sizler sahada gerek bizim gerekse Bakanlıktan arkadaşlarımızı görmeye başladığınızda, Akyurt’ta bir fısıltı gazetesi dolaşmaya başladı. Biz de süreç olgunlaşıp start verdikten sonra ilk olarak en doğru şekilde bizden duymanızı istedik. İlçemizin merkezindeki durumu burada olan herkes biliyor.

Dışarıdan gelen bir vatandaş Akyurt’a girdiğinde bir meydan görüyor ancak küçük bir meydan. Havaalanına yakınız, fuar alanımız inşallah tamamlanacak ve Ankara’nın 5 çıkış kapısından biri olan Çankırı yolu üzerindeyiz. Akyurt’umuz güzel bir ilçe oldu ancak meydanımız kasaba olmaktan çıkamadı. Bugün Bakanlığımızla bir araya geldik ki sizler bunu birinci ağızdan duyun. Şu kadar katlıymış, projesi şöyleymiş, bu kadar emsal olacakmış gibi söylentilere itibar etmemenizi istiyoruz. Bugün itibariyle başlanan bir çalışma ve çizilmiş bir proje yok. Sizlerle görüşülecek, ihtiyaçlar belirlenecek, anketler yapılacak. TOKİ denince aklınıza eski çok katlı yapılaşmalar geliyor. O zamanın şartlarında ortaya çıkan binalar öyleydi ancak bugün TOKİ’nin çok nitelikli yapıları var. Her bölgede, çevrenin özelliklerine uygun binalar yapılıyor. Burada da aynı sistemle çalışacaklar. Belediyemizin kapısı sonuna kadar açık. Aklınıza takılan her soruyu bize, ekibimize sorabilirsiniz. Güzel bir meydanımız olacak, ayrıca Merkez Cami çevresinde de bir iyileştirme yapılacak.” ifadelerini kullandı.

MERKEZ CAMİİ VE KÜLLİYESİ PROJESİ

Merkez Camii ve Külliyesi projesini de Akyurtlularla paylaşan genç Belediye Başkanı Hilal Ayık “Altına yer altı otoparkı yapılacak, yanında da küçük bir külliye olacak. Merkez Camimiz Anıtlar Kurulu tarafından koruma altında. Meydanın düzenli olması ilçemizin değerine değer katacak. Akyurt’a gelmeyi, burada yaşamayı düşünen herkes, hangi mahallede olursa olsun, önce meydana bakar. Gelin bu değişimi birlikte başaralım. Sizlerin huzurunda Sayın Bakanımız Murat Kurum’a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanımız ilçemize çok büyük önem veriyor. İlk olarak Akyurt’tan başlanması bunu gösteriyor. Bu dönüşümü sahiplendiğinizi, bugün buradaki kalabalıktan anlayabiliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da toplantıda söz alarak halka hitap etti. Yıldız konuşmasında “Ankara’nın tek kadın belediye başkanı Akyurt’ta. Seçimden önce de belirttiğimiz gibi ilçelerimiz için en önemli ihtiyaçlar tespit edilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilecekti. Bunun ilk adımının Akyurt’ta bu kadar kısa sürede atılıyor olması da sizlere nasip oldu. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz uyum içerisinde çözüm sunacaklardır. Akyurt için yapılacak en önemli işlerden biri olan kentsel dönüşüm hepimize hayırlı olsun.” Cümlelerine yer verdi.

