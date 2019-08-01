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Al Maktum, kaçan karısının iadesini istedi

Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın iadesi için İngiltere'ye talepte bulundu.
Al Maktum, kaçan karısının iadesini istedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un 6 eşinden biri olan Prenses Haya Londra'da kocasına karşı dava açmıştı.

Prenses Haya'nın İngiliz Yüksek Mahkemesinde açtığı ve görüşmeye başlanan davada "zorla evlilikten korunma" talep etmişti.

Haya'nın ayrıca ülkeyi birlikte terk ettiği çocuklarının vesayetini de istediği kaydedildi.

Prensen Haya'nın, mahkemeden başka talepleri de bulunduğu ancak detaylarının öğrenilemediği belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Buna karşılık Al Maktum'un da mahkemeden dava hakkında "yayın yasağı" istediği ancak hakimin bu talebi reddettiği bildirildi.

İngiltere'de zorla evlendirilmeye karşı veya zorla evlendirilmiş olmak nedeniyle açılan davalarda mahkeme, "Zorla evlilikten korunma emri" çıkartabiliyor. Bu emri ihlal eden kişi, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKABİLİR

Haya'nın açtığı davanın İngiltere ile BAE arasında diplomatik krize yol açması an meselesi

Şeyh Al Maktum İngiltere'den, kendisinden kaçan Prensen Haya'nın BAE'ne iade edilmesini talep etti. Al Maktum, iadenin gerçekleşmemesi halinde diplomatik kriz çıkaracağını beyan etti.

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