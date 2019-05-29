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Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı'nın yazarı kim?

Sosyal medyada gündeme gelen pedofili içeriğiyle adeta infial oluşturan Zümrüt Apartmanı adlı iğrenç kitabın yayıncısı kim? Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı kime ait?
Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı'nın yazarı kim?

Sosyal medyada gündeme gelen ve çocuklara yönelik cinsel istismarı övücü içeriğiyle toplumda adeta infial oluşturan Zümrüt Apartmanı adlı iğrenç kitabın yayıncısı kim? Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı kime ait? 

Küçük çocuklara yönelik cinsel istismarı öven, çocuklara cinsel istismarda bulunulmasının anlatıldığı Zümrüt Apartmanı adlı rezil kitabın yayınevi Kurgu Yayınevi idi. 

Kurgu Yayınevi'nin sahibi ise Alaattin Topçu. 

İğrenç kitaptaki skandal satırlar ifşa olunca bir çok sivil toplum örgütü yayınevi önünde protesto gösterisinde bulundu.

Yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ise rezil kitabı savunmakla kalmadı, tepki gösterenleri 'karga beyinli' olarak niteledi. 

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Abdullah Şevki isimli sapık şahsın Zümrüt Apartmanı adlı kitabındaki çocuk istismarına ilişkin iğrenç ifadelerinin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Bakanlık "Bakanlığımızca, yazarı Abdullah Şevki olan #zümrütapartmanı isimli kitapta yer alan ifadelere ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2019/8534 dosya numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

TESLİM OLDU

Ve soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı da gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında da soruşturma başlatmış, Abdullah Şevki dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Kitabın pedofili içeriği ilk sosyal medyada Mehmet Dilbaz adlı kullanıcının paylaşımıyla gündeme geldi. Dilbaz'ın paylaşımı şöyleydi: 

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