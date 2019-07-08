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Alaca sansar ailesi Kayseri'de böyle görüntülendi
Alaca sansar ailesi Kayseri'de böyle görüntülendi
Alaca sansar ailesi Kayseri'de böyle görüntülendi
08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.