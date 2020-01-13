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Alacağı için gitti, borçluyu öldürüp intihar etti

Pamukkale'de 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin evine giden 54 yaşındaki Hüseyin Arslan, yaşanan tartışma sonrası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Ramazan Küçük'ü başından tabancayla vurduktan sonra intihar etti.
Alacağı için gitti, borçluyu öldürüp intihar etti

Olay saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesinde yaşandı. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçük'ün evine gitti. Burada Küçük ile tartışan Arslan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak kaçtı.

Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayetin ardından zanlı Hüseyin Arslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayetin ardından intihar etti

Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarına başlarken, Denizli-Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayet zanlısı Hüseyin Arslan'a olduğunu tespit etti.

Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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