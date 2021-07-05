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Alan da satan da memnun

Pursaklar’da kurulan Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı, yaklaşan kurban bayramı öncesi vatandaşların kurban alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmeleri için her gün rutin olarak ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.
Alan da satan da memnun

Vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda kestirebilmeleri amacıyla her türlü önlemi alan Pursaklar Belediyesi,  pandemiden dolayı satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem almaya devam ediyor.

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Hem vatandaşların hem de satıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan modern kurban satış ve kesim alanında, sağlıklı ve temiz bir ortamda kurbanlık satışı, kesimi ve alım işlemi yapabilmesi için çevre temizliği ve hijyenine önem veren Pursaklar Belediyesi, pandemi ve haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında dezenfekte işlemini yoğunlaştırdı.

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüsün yanı sıra, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için hayvan satış yerlerinde gün boyu ilaçlama yapılıyor. Ayrıca kurbanlık hayvanlar, periyodik olarak veteriner hekimlerin kontrolünden geçiriliyor. Gerçekleştirilen titiz çalışmalarla kurbanlıkların kesim şartlarına uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.


 

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