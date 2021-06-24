  • BIST 1.409
  • Altın 494,825
  • Dolar 8,6605
  • Euro 10,3382
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Alan El Veren Eli Görmeyecek

Ankara'da "Başkent Kart"ın tanıtımı yapıldı. Kart, Ankara'da sosyal yardımların kolay dağıtılmasını sağlayacak. İhtiyaç sahipleri bu kartla, belediye tarafından yüklenen limitleri kadar alışveriş yapabilecek.
Alan El Veren Eli Görmeyecek

"Başkent Kart", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtıldı.

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Kartın işleyişine ilişkin bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Başkent Kart'ıhayata geçirme amacımız; ihtiyaç sahiplerinin sadece bakkal ve marketlerde alışveriş yapabilmesini sağlamak değil, dayanışmanın devamına yol açarak bunu kurumsal niteliğe kavuşturmak ve insanımızın nezdinde bundan böyle kalıcı hale dönüştürmektir" dedi.

"Başkent Kart" ihtiyaç sahiplerine de dağıtıldı. İhtiyaç sahipleri bu kartlarla belediye tarafından yüklenen limitleri kadar alışveriş yapabilecek.

Kartın en önemli özelliği ise sosyal yardımlara destek olması. Kartı ihtiyaç sahipleri ile birlikte tüm Ankaralılar da kullanabilecek.
İndirimli alışveriş yapılabilecek

Kartla yapılan alışverişlerden elde edilen komisyon sosyal yardım havuzuna aktarılacak. Kart ücretinin ve aidatının olmadığı kartla indirimli alışveriş de yapılabilecek.

Kartın üzerinde Ankara'nın simge mekanları yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlardan ziyaret24 Haziran 2021 Perşembe 01:15
  • Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı24 Haziran 2021 Perşembe 01:00
  • Ankara’da kaykay günü24 Haziran 2021 Perşembe 00:45
  • Suya saygı buluşması24 Haziran 2021 Perşembe 00:15
  • Asfalt yenileme çalışmaları başladı23 Haziran 2021 Çarşamba 03:50
  • Başkan Altınok çocuklarla kurabiye yaptı23 Haziran 2021 Çarşamba 03:20
  • Zabıtadan kaldırım işgaline savaş 23 Haziran 2021 Çarşamba 03:00
  • 600 üniversiteliye aylık 150 TL burs 23 Haziran 2021 Çarşamba 02:15
  • Protokol imzalandı23 Haziran 2021 Çarşamba 02:00
  • Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde:Semt,Futbol ve Stadyum23 Haziran 2021 Çarşamba 01:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti