Alan El Veren Eli Görmeyecek

Ankara'da "Başkent Kart"ın tanıtımı yapıldı. Kart, Ankara'da sosyal yardımların kolay dağıtılmasını sağlayacak. İhtiyaç sahipleri bu kartla, belediye tarafından yüklenen limitleri kadar alışveriş yapabilecek.

"Başkent Kart", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtıldı.

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Kartın işleyişine ilişkin bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Başkent Kart'ıhayata geçirme amacımız; ihtiyaç sahiplerinin sadece bakkal ve marketlerde alışveriş yapabilmesini sağlamak değil, dayanışmanın devamına yol açarak bunu kurumsal niteliğe kavuşturmak ve insanımızın nezdinde bundan böyle kalıcı hale dönüştürmektir" dedi.

"Başkent Kart" ihtiyaç sahiplerine de dağıtıldı. İhtiyaç sahipleri bu kartlarla belediye tarafından yüklenen limitleri kadar alışveriş yapabilecek.

Kartın en önemli özelliği ise sosyal yardımlara destek olması. Kartı ihtiyaç sahipleri ile birlikte tüm Ankaralılar da kullanabilecek.

İndirimli alışveriş yapılabilecek

Kartla yapılan alışverişlerden elde edilen komisyon sosyal yardım havuzuna aktarılacak. Kart ücretinin ve aidatının olmadığı kartla indirimli alışveriş de yapılabilecek.

Kartın üzerinde Ankara'nın simge mekanları yer alıyor.