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Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı

Antalya'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Yücel, "Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

Başkan Yücel'in babası Mehmet Yücel'in de birkaç gün önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

2 BAŞKAN, 6 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞMÜŞ

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile kendisi gibi testi pozitif olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 6 Ağustos'ta Alanya'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Alanya programı kapsamında Başkan Yücel ile görüştüğü öğrenildi.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan Başkan Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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