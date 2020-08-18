  • BIST 1.092
  • Altın 474,625
  • Dolar 7,3532
  • Euro 8,7705
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKABurdur Valiliği: Salda Gölü'nde çamur banyosu yasaklandı
»

Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından belediye binasında da koronavirüse yönelik yeni tedbirler alındı.
Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı

SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ ALINDI

Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen hizmet ve bilgilendirme çadırında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre diğer birimlerden de personelin çağırılabildiği hizmet noktası aracı ile belediye içerisindeki insan sirkülasyonunun azaltılması hedefleniyor. Ödeme gibi zorunlu hizmetler için ise vatandaşların binaya girişlerine ateş ölçümünün ardından izin veriliyor.

'HEM VATANDAŞ HEM DE PERSONEL GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, "Alanya Belediyesi olarak tedbirlerimize bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği birimlerimizdeki personelle yeni bir hizmet alanı kurduk. Vatandaşlarımıza daha etkili ve hızlı hizmet etmeyi amaçladığımız çalışma ile belediye içerisindeki sirkülasyonu da azaltmayı hedefliyoruz. Güvenliği öncelikli tutarak bu tedbirlerimize yenilerini ekliyoruz. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine muhakkak dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm hizmetlerimizin online sistemle de verildiğini hatırlatır, vatandaşlarımıza belediyeye gelmeden önce online mecralarını denemelerini tavsiye ederim" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta aylardır bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi18 Ağustos 2020 Salı 18:11
  • Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti18 Ağustos 2020 Salı 18:10
  • Sivas'ta KBRN tatbikatı, gerçeğini aratmadı18 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • Esenyurt'ta poligonda intihar girişimi18 Ağustos 2020 Salı 18:08
  • Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün18 Ağustos 2020 Salı 18:08
  • Isparta'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı18 Ağustos 2020 Salı 18:06
  • Antalya'da tedbirsiz düğün ve kına gecesi18 Ağustos 2020 Salı 18:06
  • Burdur Valiliği: Salda Gölü'nde çamur banyosu yasaklandı18 Ağustos 2020 Salı 18:05
  • Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma 3 saatte buldu18 Ağustos 2020 Salı 18:04
  • Kırıkkale'de ahır yandı; 7 büyükbaş telef oldu18 Ağustos 2020 Salı 18:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti