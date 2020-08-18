Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından belediye binasında da koronavirüse yönelik yeni tedbirler alındı.

SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ ALINDI

Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen hizmet ve bilgilendirme çadırında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre diğer birimlerden de personelin çağırılabildiği hizmet noktası aracı ile belediye içerisindeki insan sirkülasyonunun azaltılması hedefleniyor. Ödeme gibi zorunlu hizmetler için ise vatandaşların binaya girişlerine ateş ölçümünün ardından izin veriliyor.

'HEM VATANDAŞ HEM DE PERSONEL GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, "Alanya Belediyesi olarak tedbirlerimize bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği birimlerimizdeki personelle yeni bir hizmet alanı kurduk. Vatandaşlarımıza daha etkili ve hızlı hizmet etmeyi amaçladığımız çalışma ile belediye içerisindeki sirkülasyonu da azaltmayı hedefliyoruz. Güvenliği öncelikli tutarak bu tedbirlerimize yenilerini ekliyoruz. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine muhakkak dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm hizmetlerimizin online sistemle de verildiğini hatırlatır, vatandaşlarımıza belediyeye gelmeden önce online mecralarını denemelerini tavsiye ederim" dedi.