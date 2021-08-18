Alanya Kargıcak’ta icradan satılık 4+1 villa

(Görseldeki villa fotoğrafı temsilidir.)
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Antalya’nın gözde tatil bölgelerinden Alanya Kargıcak’ta 4+1 villa icra yoluyla satılıyor.
Alanya Kargıcak’ta icradan satılık villanın muhammen bedeli 900 bin TL.
Satış işlemi Alanya İcra Dairesi'nce yapılacak.
Birinci Satış Günü: 11.10.2021 14:00
İkinci Satış Günü: 12.11.2021 14:00
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