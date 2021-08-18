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Alanya Kargıcak’ta icradan satılık 4+1 villa

Antalya’nın gözde tatil bölgelerinden Alanya Kargıcak’ta 4+1 villa icra yoluyla satılıyor. Alanya Kargıcak’ta icradan satılık villanın muhammen bedeli 900 bin TL.
Alanya Kargıcak’ta icradan satılık 4+1 villa

                                                    (Görseldeki villa fotoğrafı temsilidir.)

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Antalya’nın gözde tatil bölgelerinden Alanya Kargıcak’ta 4+1 villa icra yoluyla satılıyor. 

Alanya Kargıcak’ta icradan satılık villanın muhammen bedeli 900 bin TL.

Satış işlemi Alanya İcra Dairesi'nce yapılacak. 

Birinci Satış Günü: 11.10.2021 14:00

İkinci Satış Günü: 12.11.2021 14:00

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 

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