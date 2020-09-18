Alanya'da çaldığı bisikleti Manavgat'a halk otobüsüyle götüren şüpheli yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir zincir marketin önünden bisiklet çalan Hüseyin Y. (64), Manavgat'ta yakalandı. Hüseyin Y.'nin, çaldığı bisikleti halk otobüsüyle Manavgat'a götürdüğü belirlendi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir zincir market önünden bisiklet çalındığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, harekete geçti. Ekipler, şüphelinin Manavgat ilçesinde yaşayan ve Alanya'da farklı zamanlarda hırsızlık suçuna karışan Hüseyin Y. olduğunu belirledi. JASAT ekipleri, şüpheliyi Manavgat'taki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ALANYA'DA ÇALIP MANAVGAT'TA İNTERNETTEN SATIYOR

Alanya'da birçok kez hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen Hüseyin Y.'nin, çaldığı bisikletleri Manavgat'a halk otobüsüyle götürdüğü ve burada internet üzerinden sattığı öğrenildi. Şüphelinin en son karıştığı hırsızlık olayı, zincir marketin güvenlik kameralarından anbean görüntülendi.