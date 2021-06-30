Alanya'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın İncekum bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan 4 helikopter havadan, 5 arazöz, 1 ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı da karadan alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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