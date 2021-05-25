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Alanya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Alanya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Türkiye genelinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saat 06.30 sıralarında eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Alanya'da da 14 farklı adrese baskın yapıldı, 14 kişi gözaltına alındı. Baskında adreslerde yapılan aramada, toplamda 68 kök Hint keneviri, 562 gram esrar ve kapalı ortamda kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan özel düzenek ile kimyasal maddeler ele geçirildi.

Şüpheliler O.D. (42), Ş.S. (33), T.K. (37), Ç.H. (42), K.Ş. (29), H.A. (40), H.O. (30), H.G. (32), M.Y. (29), M.Z. (29), O.S. (39), M.A. (38), N.G.V. (33) ve E.B. (31) sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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