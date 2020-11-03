Alanya'da gezinti teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gezinti teknesi kayalık alanın yakınında battı. Teknedekilerden bazıları yaralanırken, yakındaki diğer tekneciler ve Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi henüz bilinmeyen nedenle battı. İçerisindeki turistler çevredeki tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz netleşmedi.