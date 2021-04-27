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Alanya’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasadışı bahis oynanan iki iş yerine jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Alanya’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Merkez Karakolu ekipleri Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu işletmeler ve yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Ekipler ayrıca işletmeciliğini R.G.K.’nın yaptığı iş yerlerinde Ş.E., İ.S., A.F.A., N.Y. ve H.Y.'nin şüphelilerle birlikte yasadışı bahis oynatmak, yer ve imkan sağlamak suçunu işledikleri tespit etti.

Baskında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 ABD Doları, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi.

Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişi hakkında 11 bin 877 TL’den 47 bin 525 TL’ye kadar idari para cezası uygulandı.

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