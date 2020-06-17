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Alanya'da yat turizminde hareketlilik başladı

Alanya Marina Müdürü Işık, "Sezon sonuna kadar önemli bir artış bekliyoruz. Anlaştığımız yatçılar yola çıktı bile. Kimisi temmuzda kimisi eylülde burada olacak." dedi.
Alanya'da yat turizminde hareketlilik başladı

Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme dönemine girilmesiyle yat turizminde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Küresel salgın döneminde çok daha izole bir tatil yapmak isteyen zenginlerin ilk tercihi olan yatlarla mavi turun, bu yıl da önemli adreslerinden birisi Alanya olacak. Kapasitesi 487 olan ve şu an yaklaşık 250 teknenin bulunduğu Alanya Marina'nın, gelecek aylarda çok sayıda misafire ev sahipliği yapması bekleniyor.

Alanya Marina Müdürü Şükran Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede normalleşme dönemine girilmesiyle yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talepler geldiğini söyledi.

Yurt dışından en çok İskandinav ülkelerinden ilgi gördüklerini belirten Işık, "Sezon sonuna kadar önemli bir artış bekliyoruz. Anlaştığımız yatçılar yola çıktı bile. Kimisi temmuzda kimisi eylülde burada olacak." dedi.

"Salgın sonrası yat turizmine ilgi arttı"
Işık, Kovid-19 sonrasında turizm tercihlerinde değişiklik beklediklerini vurguladı.

Bir sonraki sezon için bile rezervasyon yaptırmak isteyenler olduğunu anlatan Işık, "Küresel salgın sonrasında insanların yat turizmine ilgisi arttı. Yatlarda izole bir tatil çok daha mümkün. İnsanlar yatlarında güvenle tatillerini geçirebiliyor ve kalabalığa girmek zorunda kalmıyor." diye konuştu.

Kovid-19 dolayısıyla yatlarda kişi sınırlamasına gidildiğini aktaran Işık, 10 metrelik bir yatta en fazla 5 kişinin tatil yapmasına izin verildiğini bildirdi.

Yatın büyüklüğüne göre sayının arttığını dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Yurt dışından girişlerde 3 marina açıldı. Antalya, Kaş ve Alanya'daki marinalardan girişler yapılıyor. Bunun sebebi bu bölgelerde Halk Sağlığı Müdürlükleri olması. Halk Sağlığı Müdürlüğü yeni tekne girişlerinde testler yapacak. Kontroller yapıldıktan sonra bir sıkıntı yoksa karantina dönemi olmayacak. Ancak bir sıkıntı görülmesi durumunda tatilciler teknelerinde 14 gün karantinada kalacaklar."

Kaynak: Haber Kaynağı
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