Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getirdi.
Turuncu yeşilli kulüp Bülent Korkmaz'ı, "Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz!" açıklamasıyla duyurdu.
Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getirdi.
Turuncu yeşilli kulüp Bülent Korkmaz'ı, "Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz!" açıklamasıyla duyurdu.
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