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Alanyaspor performansıyla göz dolduruyor

Ligin en çok gol atan takımı ve en az gol yiyen iki takımdan biri olan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada rakiplerine kaybetmeyerek zirveye yerleşti.
Alanyaspor performansıyla göz dolduruyor

Süper Lig'in ilk dört haftasında yenilmeyen 4 takımdan biri olan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini korudu.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde ligdeki 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, ligin zirvesine yerleşti.

Bu sezon oynadığı 4 lig maçında 11 gol atıp, kalesinde 1 gol gören Alanyaspor, ligin en çok gol atan takımı ve İttifak Holding Konyaspor ile en az gol yiyen iki ekipten biri olmasıyla da dikkati çekiyor.

Turuncu-yeşillilere yeni transferleri Davidson 4, Bareiro 3 ve Moubandje 1 golle takımın başarılı performansına önemli katkı sağladı.

Alanyaspor'un diğer gollerini ise Mustafa Pektemek, Bakasetas ve Caulker kaydetti. Akdeniz temsilcisi, ligin 5. haftasında 19 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 

Taraftar, takımın başarısından mutlu
Turuncu-yeşillilerin ligdeki başarısı taraftarını da memnun etti.

Yörükler Taraftar Grubu lideri Hilmi Güney, AA muhabirine, takımlarını tribünden izleyemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Sadece takımlarına uğurlama ve karşılama gibi programlarla destek verdiklerini anlatan Güney, "Takımımız iyi gidiyor. 4 maçta 10 puan topladı. Bu puan 12'de olabilirdi. Kulüp yönetimimiz iyi bir takım kurdu. Pandemi nedeniyle böyle bir takımı izleyememek bizi üzüyor. Elimizden geldiğince takımımıza destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Şimşekler Taraftar Grubu lideri Fatih Aslan da maçları izleyemediklerini ancak antrenmanlar ve maçlara gidiş gelişlerde takımlarının yanında olmaya çalıştıklarını anlattı.

Takımlarının daha iyi olacağına inandığını vurgulayan Aslan, "Yeni transferler oturmuş değil. Milli maç arasının ardından oynanacak Galatasaray maçını da alırsak, önümüzün daha da açılacağını düşünüyorum. Bu ligi zorlayacağız ve geçen sezona göre daha iyi yerlerde olacağımız düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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