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Alanyaspor'a kanat takviyesi

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ain’de top koşturan Portekizli futbolcu Wilson Eduardo'yu renklerine bağladı.
Alanyaspor'a kanat takviyesi

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Al-Ain’de forma giyen 31 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Wilson Eduardo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Eksik bölgelere transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Portekiz'in Braga takımında kaptanlık yapmış Wilson Eduardo'yu kadromuza kattık. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olsun. Kendisi forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayan bir oyuncu. Alanyaspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu. Öyle de olacak diye düşünüyorum. Kazasız ve belasız bir lig diliyorum" dedi.

EDUARDO: ALANYASPOR’U YILLARDIR TAKİP EDİYORDUM

Deneyimli kanat oyuncusu Wilson Eduardo ise "Daha önce buraya gelme ihtimalim vardı. Transferim başka yere oldu. Alanyaspor'u son yıllarda takip ediyordum. Arkadaşlarım da burada. Teklifler olmasına rağmen Alanyaspor sürekli gelişmekte ve seviyesini kollayan bir kulüp olduğu için buraya çok gelmek istedim. Burada olmaktan çok mutluyum. Beklentileri karşılamak en büyük hedefim. Türkiye Ligi'ni de çok iyi biliyorum. Beşiktaş'a karşı 2 kere oynamıştım. Konyaspor ve Fenerbahçe’ye karşı da oynamıştım. Ligi çok iyi biliyorum; birinci ile sonuncu takım arasında çok uçurum yok, o yüzden zor bir lig. Burada oynayan arkadaşlarım da var. O yüzden ligi iyi biliyorum. Taraftarlar da artık maçta olacak. Karakter olarak her şeyimi sahada yüzde 100 veren bir oyuncuyum. Gollerim ve asistlerimle onları mutlu edeceğim" diye konuştu.

Kanat oyuncusu Wilson Eduardo geçen sezon Al-Ain takımında 19 maçta 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.

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