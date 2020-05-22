Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam etti.
Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik organizasyonlarıyla sonra erdi.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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