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Alarm verildi Kar geliyor, İstanbul ve Ankara dahil

Meteoroloji'nin raporuna göre sıcaklıklar azalıyor. Bugün Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Alarm verildi Kar geliyor, İstanbul ve Ankara dahil

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Bugün yurdun birçok kesiminde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. İstanbul ve diğer birçok illerde sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Hava durumu tahmin raporunda yapılan uyarıda vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya davet edildi.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara(Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Mardin çevreleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30 - 85 kg/m2) olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olmasıbeklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'YA SARI KODLU UYARI

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın zamanla doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğusunda kuvvetli yağış ve zamanla yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı. 

Saat 23.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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