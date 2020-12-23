Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu maddesi ile yakalanan M.Ş. (27) ve H.İ.P. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.