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Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü

Alaska’nın uzak bölgelerinde bulunan 3 yanardağdan birinin lav ve diğer ikisinin ise buhar ve kül püskürttüğü bildirildi.
Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü

Alaska Volkan Gözlemevinin aktardığı bilgilere göre, üç farklı bölgedeki Pavlov, Büyük Sitkin ve Semisopochnoi aktif yanardağları kül veya lav üretti.

Web kameralarından elde edilen görüntülerde, Pavlov Yanardağı'ndan düşük seviyeli kül bulutlarının açığa çıktığı görüldü. Bunun üzerine gözlemevi, yanardağın tehdit seviyesini "sarı"dan "turuncu"ya yükselterek kül patlamalarının devam ettiğini göstermiş oldu.

Alaska’nın Aleutian Adaları'ndaki aktif ve hareketsiz volkanlar yayındaki en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Pavlov volkanına en yakın yerleşim yerinin yaklaşık 56 kilometre güneybatıdaki Cold Bay topluluğu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Pavlov yanardağı en son 2016'da harekete geçerek, Nelson Lagoon bölgesine kül bırakmıştı.

Ada topluluğundan kişiler, gözlemevine, Büyük Sitkin Yanardağı'ndan lav aktığı bilgisini verdi, daha sonra web kamera görüntüleriyle de bu bilgi doğrulandı.

Alaska Volkan Gözlemevinden Jeolog Chris Waythomas, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar volkanların yakınında bulunan topluluklardan hiçbirinin etkilenmediğini belirtti.

Kül bulutlarının, yanardağın zirvesinin hemen üzerinde yükseldiğini aktaran Waythomas, dağılmadan önce yaklaşık 9,7 kilometre güneye doğru sürüklendiğini ifade etti.

Waythomas, Aleutian Adaları'nın batı ucundaki ıssız bir adada bulunan Semisopochnoi Yanardağı'nın aralıklı olarak patladığı ve kül bulutu ürettiğini de kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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