Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 ölü

ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü bildirildi.
Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, askerler ve gönüllü bir ekibin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecekleri ifade edildi.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.
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