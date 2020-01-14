Albayrak: Adım adım ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" dedi.