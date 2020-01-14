  • BIST 120.781
  • Altın 292,220
  • Dolar 5,8868
  • Euro 6,5437
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Albayrak: Adım adım ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" dedi.
Albayrak: Adım adım ilerliyoruz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, sanayi üretiminde ivmelenme oranlarına yer verilerek, "Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri ve sanayi alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından ivmelenme sürecinin güçlü pozitif seyrini ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti14 Ocak 2020 Salı 13:15
  • Erdoğan'dan çok sert Hafter açıklaması14 Ocak 2020 Salı 13:12
  • 2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu14 Ocak 2020 Salı 11:00
  • Bakanlık açıkladı: 386 üründe taklit ve tağşiş var14 Ocak 2020 Salı 10:37
  • Sanayi üretimi açıklandı14 Ocak 2020 Salı 10:01
  • Espanyol'dan Marcao için 5 milyon Euro14 Ocak 2020 Salı 09:49
  • Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü14 Ocak 2020 Salı 09:47
  • Acı haber geldi: 2 şehit14 Ocak 2020 Salı 09:44
  • Rusya'dan Hafter açıklaması14 Ocak 2020 Salı 09:43
  • Niğde Ulukışla'da ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı14 Ocak 2020 Salı 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti