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Albayrak: Oğlumu kurtarmama izin vermediler

CNN Türk’te Hakan Çelik'in konuğu Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak soruları yanıtladı.
Albayrak: Oğlumu kurtarmama izin vermediler

İşte Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

GALATASARAY BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM

Ben Galatasaray yöneticiliğini kalpten yapıyorum. Galatasaray benim çocukluk aşkım. 30 milyon Galatasaraylı vardır, yönetim kurulundaki 15 şanslı insandan biri benim. Yönetici olduktan sonra o masanın kıymetini bilmek lazım.

FUTBOLCULARIN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEDİM

Galatasaray'da nereye geldiysem, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Futbolcuların bir dediğini iki etmedim. Hayatım sadece bir kere futbolculara yalan söyledim. O da Bülent Korkmaz'a. Bir prim mevzusu vardı. 'Primi getireceğim' demiştim ama getirememiştim. Sonra hemen bir gün sonra getirdim.

BİZİM BASKIMIZLA TERİM'İ GETİRDİK

Ünal Aysal döneminde yeniden göreve başladım. Fatih Terim konusunda ısrar ettik. Ünal Başkan'ın kafasına başka isimler koymuşlar. Ancak, bizim baskımızla Fatih Terim'i getirttik. Hoca o dönem ayrılmasa, Galatasaray şu an borçsuz, mülkü olan, rahat bir kulüp olurdu.

KISKANÇLIK YAPTILAR

Başkanın o zaman yanında olan arkadaşlar, Fatih Terim'i göndermenin yollarını arıyordu. Galatasaray'a çok büyük düşmanlık ettiler. Kıskançlık yaptılar.

MEZARDA BİLE UNUTMAM

Gözlerimin önünde oğlumun Rize'de darp edilmesi beni çok üzdü. Bu olayı mezarda bile unutamam. Benim kollarımı kilitleyerek oğlumu kurtarmak istememe izin vermediler.

BU YÜKÜN ALTINDAN KALKTIK

Mustafa Cengiz ile göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık.Geldik geleli personel maaşlarını bir gün bile aksatmadık. Ben çalışan kişinin maaşını ödemeden, 'Kızım bana çay getir' diyemem. Ben öyle karakterde bir insan değilim. Benim ilk görevim, onun maaşını ödemek. Şu an mali anlamda en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Galatasaray kâr ediyor. UEFA'nın bütün kriterlerini Galatasaray karşıladı. Yazılı olarak da tescil edildi. Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Teşekkürlerin en büyüğü tabii ki taraftarlara. Her zaman maddi ve manevi bizlere destek oldular.

HOCA İLE BENİM MAYAM TUTTU

''Fatih Terim'in gelecekte başkanlığı düşünülebilir mi?'' sorusunu Albayrak: "Neden olmasın. Çok büyük bir Galatasaraylı. Hoca ile benim mayam tuttu. Hoca ile ben bir araya gelince herkesin eli ayağı titriyor. O Adana Demirspor'da oynarken, ben Adana'da askerdim. O zamandan severim. Fatih Terim bambaşkadır. Anlatılmaz. Fatih Hoca geldiğinde herkes titremeye başladı. Şampiyon belli demeye başladılar. Fatih Hoca'nın soyunma odasına giren tek yönetici benim." diyerek yanıtladı. 

HER ŞEYİ HOCA BİLMELİ

Hocamız bazı yabacı oyuncularla İtalyanca konuşuyor. Onların hazır olması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dün Sivas'tan dönerken bile neler yapacağımızı konuştuk. Yapacağımız her şeyi konuşmalıyız, her şeyi hoca bilmeli.

TRANSFERİ BİTİREMEDİK

Dubai'ye gittik Alan transferi için. Çin kulübünden çok yüksek para alıyordu. Alan, bize gelmek istemesine rağmen transferi bitiremedik. Bu işler alttan yürütülmesi gereken, gizli tutulması gereken şeyler.

 ALACAĞIM OYUNCUYU EN SON SÖYLERİM

Ben Hakan'ı transfer etmek istiyorsam kulübüyle oturduğumda, 'Bana Mehmet'i ver' derim. Kulüp vermezse, 'O zaman Ahmet'i ver' derim. Onu da vermezse, 'Ya bari Hakan'ı verin' derim. Yani ilk alacağım oyuncuyu en son söylerim ki fiyatı artmasın

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