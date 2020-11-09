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Albayrak'ın istifa duyurusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama bekleniyor

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifa duyurusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor. Açıklamanın İletişim Başkanlığı'ndan yapılacağı belirtildi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak'ın istifasını kabul etti mi" sorusu cevap bulacak.
Albayrak'ın istifa duyurusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama bekleniyor

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifa açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor.

Açıklamanın İletişim Başkanlığı'ndan yapılacağı belirtildi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından "istifa ettiğini" duyurmuştu.

Albayrak'ın "istifa" duyurusuyla ilgili yetkili kurumlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmaması, sosyal medya hesabının heklenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirmiş ancak ilerleyen saatlerde istifa teyit edilmişti.

Berat Albayrak'ın istifa açıklaması konusunda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan beklenen açıklamanın az sonra yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Fahrettin Altun başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapılacağı ifade edildi.

Şimdi tüm gözler bu açıklamada.

Açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın istifasını kabul edip etmediği sorusunun cevabını bulması bekleniyor.

Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklaması şöyleydi:

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