Albayrak'ın istifa duyurusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama bekleniyor

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifa duyurusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor. Açıklamanın İletişim Başkanlığı'ndan yapılacağı belirtildi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak'ın istifasını kabul etti mi" sorusu cevap bulacak.