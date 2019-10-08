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Albayrak'tan EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanları yakından ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. EYT ile ilgili gelen sorulara Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” yanıtını verdi.
Albayrak'tan EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

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