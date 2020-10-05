Alçak provokasyon: Azerbaycan'ın iki şehrine daha füzeli saldırı

Azerbaycan'dan "Ermenistan, Mingeçevir şehrine füze atışı, Terter şehrine de top atışları ile saldırdı, yaralılar var" açıklaması yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından "Ermenistan, Mingeçevir şehrine füze atışı, Terter şehrine de top atışları ile saldırdı, yaralılar var" açıklaması yapıldı.

ERMENİSTAN'DAN SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE FÜZELİ SALDIRI

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı. Başsavcılık, atılan roketlerden 2 tanesinin patlamadığını açıklarken, roketlerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını duyurdu.