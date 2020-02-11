Alçak saldırı sonrası üst düzey zirveden karar çıktı

uriye'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

MSB:101 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi. Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı. İlk bilgilere göre, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. " denildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonrası 5 askerimiz şehit oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. İdlib'deki çatışmaların, Türkiye'nin sınırlarına güvenliği sağlamak için TSK üzerine düşeni uzun zamandır gerçekleştirmektedir. İdlib'deki gözlem noktalarının görevi, burada durumu gözlemlemektedir. Hedefler tahrip edilmiş, şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. TSK, İdlib'deki saldırlara misliyle karşılık vermiştir. " açıklamasında bulundu.