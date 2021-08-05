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Alevlere karşı zamanla yarışan uçak pilotlarının zorlu mesaisi başladı

Antalya ve Muğla'da etkisini sürdüren orman yangınlarında metrelerce yükselen alevlere yaklaşıp tonlarca su bırakan uçakların zorlu mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Alevlere karşı zamanla yarışan uçak pilotlarının zorlu mesaisi başladı

Orman yangınlarıyla mücadelenin etkin olarak devam ettiği Antalya ve Muğla'da karadan alevlere müdahale eden ekiplerin en büyük yardımcısı sabahın ilk ışıklarıyla havalanan yangın söndürme uçakları oldu.

Karadan güçlükle ulaşılan yerlere "nokta atış" ile tonlarca suyu bırakan yangın söndürme uçakları, alevlerin daha geniş alanlara yayılmamasında önemli rol oynuyor.

Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, sıcaklığın oldukça yüksek olduğu uçakların içerisinde zamanla yarışırcasına hiç durmadan müdahalelerini sürdürüyor.

Muğla ve Antalya'daki yangın söndürme uçakları ile helikopterlerinin zorlu mesaisi Anadolu Ajansı ekiplerince görüntülendi.

Gün doğmadan Antalya Havalimanı'na gelen teknik ekip ve pilotlar son kontrollerini yapıyor. Bu sırada uçaklara tankerlerle yakıt ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi itfaiyesi tarafından su ikmali yapılıyor. İkmalin ardından uçaklar Manavgat'taki orman yangını bölgesine 10-15 dakika gibi kısa bir sürede ulaşarak alevlerin en yoğun olduğu yangın koordinasyon merkezinden kendilerine verilen koordinatlara su bırakıyor.

Muğla'da da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahalede uçak ve helikopterler aktif görev üstleniyor.

Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanında gündoğumu ile hazırlıkları tamamlanan uçak ve helikopterler kısa sürede yangınlara ulaşarak alevlerin üzerine su boşaltıyor.

Ekiplerin bu çalışmaları sayesinde bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor.

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