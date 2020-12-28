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Alevlerin arasından komşuların kurtardığı çift o anları anlattı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, iki evde mahsur kalan 7 kişi, çevredekiler tarafından pencelerdeki demir korkuluklar kesilerek kurtarıldı.
Alevlerin arasından komşuların kurtardığı çift o anları anlattı

Yangın, saat 02.00 sıralarında  Barış Mahallesi 4497 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Timur Altunbulak ile eşi Hatun Altunbulak ve gelinleri Gülser Altunbulak (25) yoğun duman ve alevler nedeniyle içeride mahsur kaldı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdikten sonra evin çatısının çöktüğünü gördü. Büyümeye devam eden alevler, Timur Altınbulak'ın oğlu Yüksel Altınbulak'ın evine de sıçradı. Mahalle sakinleri, iki evin pencerelerinde bulunan demir parmaklıkları keserek mahsur kalan 7 kişiyi dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Timur Altunbulak’ın evi kullanılamaz hale gelirken, oğlunun evinde de büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

‘ZAMANINDA MÜDAHALE ETMESELERDİ EVDEN ÇIKAMAZDIK'

Havanın aydınlanmasıyla yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Timur Altunbulak’ın oturduğu tek katlı evin kullanılamaz hale geldiği, alevlerin sıçradığı oğluna ait evde ise büyük çapta maddi hasar oluştuğu görüldü. Alevlerin ortasında kalan Timur Altunbulak, canlarını komşularına borçlu olduklarını söyledi. Altunbulak, “Bir anda alevler yükseldi ve içeride kaldık. Sonra komşularımız penceredeki demir parmaklıkları sökerek bizi kurtardı. Tüm eşyalarımız kül oldu. Canımızı zor kurtardık. Bizi kurtaranlara teşekkür ediyorum. Zamanında müdahale etmeselerdi evden çıkamazdık. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Tüm eşyaları ve evi kullanılamaz hale gelen Altunbulak, yetkililerden de yardım talebinde bulundu.

'TÜM EMEKLERİMİZ GİTTİ'

Evin içerisi dumanla dolunca pencereden yardım istediklerini söyleyen Hatun Altunbulak ise “Biraz uzanmıştım kalktığımda alevleri gördüm. Önce kapıya yöneldik ancak açamadık. Bu sırada evin içi dumanlarla doldu. Pencereyi açıp bağırmaya başladık. Onlar da zamanında yetişip bizi çıkardılar. Tüm emeklerimiz gitti” ifadelerini kullandı.

'PARMAKLIKLARI SÖKÜP İNSANLARI ÇIKARDIK'

Yücel Altunbilek’in evinin parmaklıklarını söken Mehmet Yavuz, “Mutfakta oturuyordum ve patlama sesini duydum. Pencereden baktığımda yükselen alevleri gördüm. Evin her yerini sarmıştı. Hemen dışarı çıkıp parmaklıkları kırmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Ardından yan komşuma koşarak, ‘Kazım demiri kap, insanlar yanıyor’ dedim. Demir yardımıyla parmaklıkları söktük ve insanları çıkardık. Alevleri görmemiş olsaydık 7 kişi içeriden çıkamazdı” diye konuştu.

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