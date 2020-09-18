  • BIST 1.111
  • Altın 473,992
  • Dolar 7,5261
  • Euro 8,9252
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü bulundu

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu.
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü bulundu

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı. Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

ANNE UYGUR HAKKINDA İDDİADA BULUNULDU

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili bir televizyon kanalındaki programa canlı olarak katılan kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da bir terörist etkisiz hale getirildi18 Eylül 2020 Cuma 09:23
  • Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 35 adrese baskın: 23 gözaltı18 Eylül 2020 Cuma 09:14
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Eylül 2020 Cuma 09:12
  • Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı18 Eylül 2020 Cuma 09:11
  • Atama kararları Resmi Gazete'de18 Eylül 2020 Cuma 09:10
  • Muş ve Malatya'da deprem18 Eylül 2020 Cuma 09:09
  • Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı18 Eylül 2020 Cuma 09:08
  • New York’ta okulların açılma tarihi ikinci kez ertelendi17 Eylül 2020 Perşembe 23:34
  • ABD’den Tayvan’a ikinci üst düzey ziyaret17 Eylül 2020 Perşembe 23:33
  • Covid-19'a yakalanan YouTuber Enes Batur yurda yerleştirildi17 Eylül 2020 Perşembe 22:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti