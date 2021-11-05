Aleyna'yı intihara sürükleyen şüphelinin, tutukluluğunun devamına karar verildi

Iğdır'da, Aleyna Ağgül'ü intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gökhan Argın hakkında Iğdır Sulh Ceza Hakimliği'nce sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan araştırmalar tamamlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürerken Iğdır Sulh Ceza Hakimliği bugün toplanarak Argın'ın tutukluluk hali için değerlendirmede bulundu. Hakimlik kararında, iki tanık ifadesinde ve Aleyna Ağgül’ün ölmeden önce verdiği ifadelerde şüphelinin sistematik bir şekilde genç kızı tehdit ederek yanına gittiği ve yanına çağırdığına yer verildi. Şüphelinin sürekli Aleyna Ağgül’ü takip ederek başkalarıyla görüşmesine engel olduğuna dikkat çekilen kararda, genç kızı darbettiğinin tespit edildiğine işaret edildi. Olaydan bir gün önce Gökhan Argın’ın Aleyna’ya hitaben 'Git kendini öldür, yoksa ben seni öldüreceğim' dediğine yer verilen kararda, genç kızın arkadaşına gönderdiği ses kaydında artık dayanamadığını şikayetçi olacağını söylediği vurgulandı. Aleyna Ağgül’ün yaşı ve içine düştüğü ruhsal ve fiziksel baskı durumundan ötürü şüpheli tarafından intihara sürüklendiğinin sabit bulunduğuna değinilen kararda, Gökhan Argın’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararda şöyle denildi:

"Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ve tutuklamayı gerektiren somut delillerin bulunduğu, şüphelinin üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, ön görülen cezanın alt ve üst sınırları ile soruşturma dosyası kapsamında şüphelinin telefonunun henüz ele geçirilememiş olması, şüphelinin telefonunun olayın aydınlatılmasına yönelik en önemli delillerden biri olduğu, ve şüphelinin beyanı dikkate alındığında söz konusu delili karartma ihtimalinin bulunmasının kuvvetle muhtemel olması, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağının anlaşılması ve şüphelinin kaçma veya saklanma ihtimalinin bulunması nedeniyle şüpheli Gökhan Argın’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."