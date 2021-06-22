Ali Babacan: Çözüm odaklı bir partiyiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz çözüm odaklı bir partiyiz. Siyasetin bir laf üretme kısmı vardır, bir de iş üretme kısmı vardır. Biz iş üretmeye alışığız" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kent girişinde il yönetimi ve partililer tarafından karşılandı. Parti otobüsüyle konvoy halinde şehir turu yapan Ali Babacan, ardından açılışını gerçekleştireceği il başkanlığına geçti. Ali Babacan, burada yaptığı konuşmada, parti olarak farklarını apaçık ortaya koyduklarını söyleyerek, "Nedir bu fark; ülkemizdeki yaygın muhalefet anlayışı, sadece sorunlardan şikayet etmekle sınırlı. Muhalefet alışkanlığı nedir Türkiye'de, şurada sorun var burada sorun var tamam ama biz çözüm odaklı bir partiyiz. Ülkenin problemlerini sıralayıp çözüme gelince 'İktidar olunca konuşuruz' diyenlerden değiliz" dedi.

'BİZ İŞ ÜRETMEYE ALIŞIĞIZ'

DEVA Partisi'nin sadece sorunları tespit etmek ve teşhis etmekle yetinmediğini, tek tek her sorun için çözüm ürettiğini aktaran Babacan, "Biliyorsunuz, siyasetin bir laf üretme, bir de iş üretme kısmı vardır. Biz iş üretmeye alışığız. Neyi, nasıl yapacağımızı ve hangi süre içerisinde bunları tamamlayacağımızı da açıkça vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ayağı yere basan, sağlam, tutarlı, uygulanabilir eylem planlarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık" diye konuştu.

İl başkanlığının açılışını yapan Ali Babacan, daha sonra Zafer Meydanı'na geçti. Partililerle Uzun Çarşı, 2. Dumlupınar ve Kadınana caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Babacan, vatandaşlarla da sohbet etti.