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Ali Babacan kürsüde duygulandı, gözleri doldu

Ankara'da partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat döneminde ailesinin gördüğü zulüm ve kız kardeşinden bahsederken duygulanarak, gözyaşlarına hakim olamadı.
Ali Babacan kürsüde duygulandı, gözleri doldu

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat döneminde ailesinin gördüğü zulüm ve kız kardeşinden bahsederken duygulanarak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Babacan konuşmasında, Türkiye'nin çok zor ve karanlık günlerden geçtiğini anlatırken, 28 Şubat döneminde yaşanan acılara da değindi. 28 Şubat döneminde ailesinin yaşadığı acılardan bahseden Ali Babacan özellikle ODTÜ'de okurken başörtüsü nedeniyle büyük sıkıntı yaşatılan kız kardeşinden söz ederken, duygularına hakim olamadı. Gözleri dolan ve bir an duraksayan Babacan'ı salondaki partililer alkışla teselli etti.

Babacan, kız kardeşiyle ilgili 28 Şubat anısını şöyle anlattı:

"1990'lı yılların ağır günlerinin üzerine 28 Şubat'ın baskı iklimi çökmüştü. Asker vesayet vardı, korku hüküm sürüyordu, adaletsizlik günlük sıradan devlet uygulaması haline gelmişti. Demokrasi, hukuk özgürlükten ayaklar altındaydı ve yine ülkemiz derin bir ekonomik kriz içerisindeydi. 

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Toplumun ayrıştırıldığıı, insanların ötekileştirildiği ve baskı gördüğü günlerdi. Her birimiz o dönemde kendi hayatlarımızda çok acılar çekti. Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım benim kız kardeşim ODTÜ'de okuyan kız kardeşim okuldan 3 defa uzaklaştırma cezası aldı. Ne yüzden biliyor musunuz? Başındaki örtü.

Üstelik tutanağa ne yazdılar biliyor musunuz? Ders araç gereçlerine zarar vermek, sebep bu. ODTÜ'de yaşanıyor bu olay. Gerçek sebep ne? Başörtüsü. Utanmadan yaptılarr..."

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