Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

AK Parti'den istifa ederek ocak ayında partisinin kurulacağını açıklayan Ali Babacan, partisinin kuruluşunu tekrar erteledi.

Ali Babacan, kurucuları arasında olduğu AK Parti'den istifasının ardından parti kuracağını açıklamıştı.

En geç Aralık 2019'da kurulacağı belirtilen partinin kuruluşu, ocak ayına ertelenmişti.

Babacan, partisinin kuruşunu tekrar erteleme kararı aldı.

ERTELEMEDE ELAZIĞ DEPREMİ ETKİLİ OLDU

Partinin kuruluşunun yeniden ertelenmesinde Elazığ'da yaşanan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8'lik depremin gündemde olmasının etkili olduğu belirtilirken, partide yer almak için yapılan başvuruların incelenmesinin de henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

BAŞVURU YAPANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AK PARTİ KÖKENLİ

Babacan'ın genel başkanlığını üstleneceği yeni partide yer almak için başvuruda bulunanların, büyük oranda AK Parti kökenli olduğu kaydedildi. Partinin kuruluşunun ise, şubat ayının ortalarına ertelendiği belirtildi.