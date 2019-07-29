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Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı!

İş adamı Şükrü Derici, Ali Babacan’ın ‘Huzur’ isimli bir parti kuracağı iddiaları üzerine ‘Huzur Partisi’ isminin patentini satın aldı. Derici yaptığı açıklamada “Türkiye’nin huzura ihtiyacı var ama Huzur Partisi’ne ihtiyacı yok” dedi.
Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı!

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın huzur isminde yeni bir parti kuracağı iddiaları sosyal medyada konuşulurken Medikal sektörünün önemli isimlerinden iş adamı Şükrü Derici yeni bir partiye ihtiyaç olmadığını kaydetti.

İstanbul’da Medikal sektörünün önemli isimlerinden Şükrü Derici eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı parti isminin ‘Huzur Partisi’ olduğu başta sosyal medyadan olmak üzere bu duyumu alır almaz bu girişimi boşa çıkartmak adına bir takım girişimlerde bulundu. İş adamı Şükrü Derici, ‘Huzur Partisi’ adına tüm isim haklarını ve patentlerini kendi adına tescil ettirdi.
Ülkenin bekası için istikrarın şart olduğunu kaydeden Derici, bu yüzden AK Parti hükümetinin yoluna durmaksızın devam etmesi için Huzur Partisi adı altında tüm hakları alarak Türkiye’nin istikrarı adına böyle bir yola başvurduğunu belirtti.

Devletin bekası için istikrarın şart olduğunu kaydeden Derici, "AK Parti’nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. İş insanları olarak 2023’e kadar seçimlerin yapılmamasından yanayız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HUZUR PARTİSİ'NE DEĞİL HUZURA İHTİYACI VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini dile getiren iş insanı Şükrü Derici, AK Parti hükümetinde önemli görevler almış eski Bakan Ali Babacan’a ise gemiyi terk etmemesi, dava için istikrar için bölünmenin yanlış olduğunu söyledi. Medikal sektöründe yer alan İş insanı Şükrü Derici yaptığı açıklamada, “Türkiye devletinin yeni bir partiye, Huzur Partisi’ne değil istikrara ihtiyacı var huzura ihtiyacı var” diye konuştu.

TÜM İSİM HAKLARINI ALDI

15 Temmuz’da FETÖ belasını nasıl bertaraf edildiyse başta orta doğu olmak üzere yabancı devletlerin ve PKK gibi belalar ile nasıl mücadele ediliyorsa ülke istikrarı için de bir iç bölünmenin düşmanlara yarayacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Şükrü Derici, başta Ali Babacan olmak üzere herkesin şapkasını önüne alıp yanlış yollara girmemelerini tavsiye etti. İş insanı Şükrü Derici, devletin istikrarı için bölünmeye gücünün yettiğince izin vermeyeceğini ve bu yüzden sözde ‘Huzur Partisi’nin tüm isim haklarını aldığını söyledi. Şükrü Derici aynı zamanda bu tarz isim haklarının alınmasıyla ilgili bazı kesimler para için yaptı diye düşünebilir. Benim parayla asla işim olmaz bana tonlarca para da teklif edilse ben ülkemin istikrarı için dava için vatanımı satmam" dedi.

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