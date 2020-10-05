Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada bir anda gündem olan GATA Başhekim yardımcısı Ali Edizer görevden alındı. Peki, Ali Edizer kimdir? Neden görevden alındı? Ali Edizer ne dedi?

Yaptığı açıklamalar ile Medeni kanunu hedef alan Ali Edizer, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili yaşanan son gelişme kapsamında Ali Edizer görevden alındı. Peki, Ali Edizer kimdir? Ali Edizer ne dedi?

Ali Edizer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan sonra büyük tepkiler topladı. Sağlık Bakanlığı ise bu tepkiler üzerine harekete geçerek Ali Edizer’i görevden aldı. Peki, Ali Edizer ne dedi?

Ali Edizer: "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin." dedi.

Ali Edizer'in kariyeri

Lisans Eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Yüksek Lisansını ise THK Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Ali Edizer, 1992 yılında kariyerine Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi olarak başladı.

Ali Edizer'in kariyeri kronolojik sıraya göre şu şekilde;

03/2018’de başlayan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinden bugün (05.10.2020) alındı.

10/2016 – 02/2018 tarihleri arası Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

10/2012 - 10/2016 tarihleri arası Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

10/2012 - 10/2013 tarihleri arası Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

01/2012 - 10/2012 tarihleri arası Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

08/2011 - 01/2012 tarihleri arası Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

05/2010 - 08/2011 tarihleri arası SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü - İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010 tarihleri arası Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

2005 - 2009 yılları arası Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

2001 - 2005 yılları arası H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

1999 - 2000 yılları arası Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

1997 – 1999 yılları arası H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

1996 - 1997 yılları arası Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

1992 – 1996 yılları arası Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi