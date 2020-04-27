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Ali Erbaş ne dedi?

Birçok kesimden destek görürken bazı kesimlerinde tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları ne?
Ali Erbaş ne dedi?

24 Nisan 2020 tarihinde Ankara Hacı Bayram Camii’nde, temsili Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde ne dedi?

Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde;

"İslam Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor"
Erbaş, İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." dedi.

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