Ali Erbaş'tan 'Çav Bella' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir’de dün akşam saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar arkasında olacağız.”

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