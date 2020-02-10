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Ali Koç konuşmasını erteledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin yapacağı açıklamayı, İdlib’den gelen şehit haberleri nedeniyle ertelediğini açıkladı.
Ali Koç konuşmasını erteledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemdeki konulara dair FB TV'de açıklamalarda bulunacaktı.

Saat 16.00'da kamera karşısına çıkan Koç, İdlib'de 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin de ağır yaralı olması nedeniyle yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.

İşte Koç'un açıklaması:

"CAMİAMIZI DEVLETLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Bugün sizlere gündemle ilgili bazı konularda açıklarımız olacaktı. Hafta sonu Alanyaspor maçında yaşadığımız bazı olaylar camiamızda infial boyutuna geldi.

Orta hakem ve VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan kararlarının sebeplerini, TFF'ye bakış açımızı, TFF ile ilgili ümitlerimizi, pozitif beklentilerimizi anlatacaktık.

TFF'den Türk futbolunu değiştireceğien dair inançlarımız varken, TFF'nin nasıl seçildiğini, hakem atamalarını, hakemler içinde dengelerle ilgili görüşlerimizi paylaşacaktık.

Artık bu şekilde devam edilemeyeceğini ve neler yapılmasını gerektiğini açıklayacaktık. Camiamızı devletle karşı karşıya getirme yönünde algı operasyonunu kimlerin yaptığınını, neler amaçladıklarını anlatacaktık, sezonun geri kalanı için çağrımız olacaktı.

Ali Koç konuşmasını erteledi ViDEO

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GÖRÜŞLERİMİZİ AKTARACAĞIZ"

Ancak programın başlamasına kısa süre kala 5 kahraman askerimizin şehit olduğu, 5 kahraman askerimizin ise yaralandığını öğrendik. Ayrıca bölgede hareketliliğin devam ettiğini öğrendik. Şehirlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bu acı haberlere yenileri eklenmez. Sizlerden affınızı diliyorum. 1-2 gün içinde bu programı yapacağız."

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