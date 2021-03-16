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Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

Ali Koç, Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini belirterek, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek." dedi.
Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Koç, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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