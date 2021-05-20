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Ali Koç yeniden aday olduğunu açıkladı

Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Ali Koç, 13 Haziran’da yapılacak seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı.
Ali Koç yeniden aday olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Gündeme ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Hissettiğim sorumluluk gereği aday olmaya karar verdim. Beni bilen biler, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı herkes biliyor." dedi.

 

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