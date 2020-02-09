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Ali Koç'tan canlı yayın kararı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın 14.00'te Fenerbahçe TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Ali Koç'tan canlı yayın kararı

Süper Lig'in 21. haftasında oynan ve hakem kararları nedeniyle büyük tepkilerin yaşandığı Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı bir karar geldi.

Camiada dinmeyen öfke nedeniyle geniş çaplı bir açıklama yapmak ve sezon başından bu yana yaşananlar için değerlendirmelerde bulunmak isteyen Ali Koç, kulübün resmi televizyon kanalı Fenerbahçe TV'de canlı yayına çıkacak.

TARAFTARLAR TFF'Yİ PROTESTO EDECEK

Kulüpten yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un, yarın (10 Şubat) saat 14.00'te açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Ayrıca sarı-lacivertli taraftar grupları 12 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Futbol Federasyonu Riva binasına yürüyüş yaparak tepki gösterecek.

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