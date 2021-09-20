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Ali Koç'tan futbolculara moral konuşması

Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” dedi.
Ali Koç'tan futbolculara moral konuşması

Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 2-0 yendi. Ligin ilk 4 haftasında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertli ekip, dün akşam Başakşehir engeline takıldı. Sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Mücadele sonrası soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen bir takım gördüğünü ve bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi. Ali Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız. Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlar oynanabiliyor. Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır. Üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” diye konuştu.

PEREIRA: İLK YARIDA UYUDUK VE 45 DAKİKAYI RAKİBE HEDİYE ETTİK

Mücadele sonrası sarı-lacivertli futbolcuları teselli eden teknik direktör Pereira ise “Bugün iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. İkinci yarı biraz toparlansak da gerçek oyunumuz bu değil. Frankfurt karşısında yüksek şiddetli bir oyun oynadık, bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Takım ruhu, birbirimize inanç ve öz güvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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