  • BIST 1.153
  • Altın 435,910
  • Dolar 6,9335
  • Euro 8,1374
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yabancı oyuncu sayısı ve ligden düşmenin kaldırılması konusundaki tavsiye kararlarına destek verdi.
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yabancı oyuncu sayısı konusunda kulüplerin farklı görüşlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Kulüpler Birliği Vakfında ortak görüş çıktı. Sezonun ve transfer sezonunun başlamasına çok kısa süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan böyle bir kararın alınması bazı kulüpleri sıkıntıya düşürüyordu. Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük." dedi.

Fenerbahçe'nin bu konuda bir nebze daha rahat olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Bu dönem dayanışma dönemi. 'Benim işime geliyor, bu işi böyle yapalım' yaklaşımını doğru bulmuyorum. Kulüpler Birliği olarak ricamız bu işin doğru dürüst istişare edilmesi yönünde. Er veya geç sayı düşecek. 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kademeli uygulansın. Herkesin altına imza atacağı modeli geliştirelim. Hepimizin mutabık kalacağı formatı 2021-2022 sezonunda uygulayalım. Oldu bittiye geldiği zaman ekonomik etkisi var." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan oyuncunun çıkmasının da yabancı sayısının değiştirilerek olamayacağını aktaran Koç, "İnşallah federasyon kulüplerin ricasına olumlu döner." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki düşünceye değinen Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin, pastanın 18'den 21'e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek veriyoruz." diye konuştu.

Sepil'e destek
Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmayı düşünen Mehmet Sepil'in ise görevine devam etmesini istediğini söyledi.

"İnşallah başkan ayrılmaz" diyen Koç, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği başkanlığını yapmak kolay değil. Herkesin hassasiyetini, taleplerini dengelemek gerekiyor. Kolay iş değil. Sandığınız gibi haftada bir iki gün de ayrılacak iş değil. Başkanımız İzmir'de oturuyor. Bu dönemde büyük fedakarlık gösterdi. Pozitif bakış açısı, olumlu yaklaşımları da değerli bulunuyor. İnşallah devam eder."

Berna Gözbaşı: Tüm başkanlara çok teşekkür ediyorum
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise ligden düşmenin kaldırılması konusundaki görüşünün oy birliğiyle alındığını vurgulayarak, "Ligden düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye kararını oy birliğiyle aldık. Bu beni çok duygulandırdı. Tüm başkanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında sinirli bir şekilde dışarı çıktığının hatırlatılması üzerine Gözbaşı, "Tek kadın başkan olarak naz ve kapris yapma hakkımı kullandım. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli motosikletçiler İspanya'da 4 farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek28 Temmuz 2020 Salı 16:31
  • Kasımpaşa kötü başladığı sezonu iyi bitirdi28 Temmuz 2020 Salı 11:23
  • Futbolda 58. Türkiye Kupası sahibini buluyor28 Temmuz 2020 Salı 11:22
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı28 Temmuz 2020 Salı 11:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir Futbol Kulubü heyetini kabul etti27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:05
  • Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:47
  • Sivasspor, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile yolların ayrıldığını açıkladı!27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:44
  • Süper lig gol krallığı 2019-202027 Temmuz 2020 Pazartesi 13:19
  • Formasını giydiği takımlarla 3 kez 'Süper Lig'e çıktı27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:50
  • Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti