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Ali Koç'un Vedat Muriç kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Vedat Muriç'i bu sezon bırakmayı düşünmüyor.
Ali Koç'un Vedat Muriç kararı

Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriç'i devre arasında kesinlikle satmayı düşünmüyor.

9 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri sırtlayan isimlerin başında gelen Kosovalı golcü, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmişti.

Ancak sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden harekete geçti.

"ŞAMPİYONLAR HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Comolli'ye talimat veren Başkan Ali Koç, tekliflerin değerlendirmeye bile alınmamasını istedi.

Koç'un "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Şampiyonluk bizim için her şeyden değerli. Muriç bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirildi.

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